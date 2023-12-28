В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить с интервалом от 6 до 10 минут

Атмосфера праздника повсюду, как и чудеса. Неожиданный сюрприз сегодня, 28 декабря, ждал пассажиров Минского метрополитена. На станции Октябрьская жителей и гостей города встречали Дед Мороз со Снегурочкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

На период новогодних и рождественских праздников изменится график движения поездов Минского метрополитена. Так, допустим, в новогоднюю ночь, 1 января, с 00:00 до 4:00 интервал движения на первой и второй линии будет 6 минут. А на третьей линии – 10 минут. Хотелось бы отметить, что 30 декабря 2023 года, а также 1, 2, 6 и 7 января 2024 года метрополитен работает по графику выходных дней.