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В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить с интервалом от 6 до 10 минут

28 декабря 2023 10:52
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Атмосфера праздника повсюду, как и чудеса. Неожиданный сюрприз сегодня, 28 декабря, ждал пассажиров Минского метрополитена. На станции Октябрьская жителей и гостей города встречали Дед Мороз со Снегурочкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский метрополитен будет работать все праздничные дни.

В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить с интервалом от 6 до 10 минут-1

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
На период новогодних и рождественских праздников изменится график движения поездов Минского метрополитена. Так, допустим, в новогоднюю ночь, 1 января, с 00:00 до 4:00 интервал движения на первой и второй линии будет 6 минут. А на третьей линии – 10 минут. Хотелось бы отметить, что 30 декабря 2023 года, а также 1, 2, 6 и 7 января 2024 года метрополитен работает по графику выходных дней.

В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить с интервалом от 6 до 10 минут-4

Билеты и жетоны лучше приобрести заблаговременно. Проезд также можно оплатить и с помощью бесконтактных банковских карт или мобильных устройств.

# Минское метро # общество

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