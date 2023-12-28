«Будет и адвокат, и прокурор». На белорусском ТВ появится передача про суды
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Мы даже открытые суды в колледжах проводим.
Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Нужно активизировать эту работу. У нас в преддверии электоральная кампания!
Григорий Азаренок:
Суды в прямом эфире!
Андрей Апанасович:
Почему нет?
Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Скоро будет передача на белорусском телевидении, которая и будет показывать судебные процессы. Там будет и адвокат, и прокурор.
Григорий Азаренок:
Астахов, но по-другому. Реальные дела, реальные суды.
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