Александр Лукашенко подарил Президентской библиотеке более 160 изданий из личной коллекции

Фонды Президентской библиотеки Беларуси пополнили издания из личной коллекции главы государства. В честь 90-летнего юбилея Александр Лукашенко преподнес в дар учреждению свыше 160 изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фонды Президентской библиотеки Беларуси пополнили издания из личной коллекции главы государства. В честь 90-летнего юбилея Александр Лукашенко преподнес в дар учреждению свыше 160 изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – уникальные книги начала XIX века и редкие современные экземпляры. Некоторые из них были подарены главе государства лидерами других стран – России, Азербайджана, Таджикистана и Израиля. На страницах отражено культурное и историческое наследие Беларуси и стран СНГ. Спорт, медицина, экономика – издания посвящены разнообразным темам.
Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Беларуси:
Издания, которые поступили в наш фонд, займут самое достойное место. Более того, мы как библиотечные работники сделаем все, чтобы эти издания были доступны широкому кругу читателей. В частности речь идет об определенном количестве выездных выставок, которые будут демонстрировать эти издания более широко, более доступно.
Фонды одной из крупнейших библиотек страны насчитывают около двух миллионов книг, периодических и других изданий. Свыше 75 тысяч – редкие экземпляры. Познакомиться с ними может каждый гражданин нашей страны. Сегодня услугами библиотеки пользуются более 15 тысяч человек, и количество читателей постоянно растет.