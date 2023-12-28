Александр Лукашенко подарил Президентской библиотеке более 160 изданий из личной коллекции

Фонды Президентской библиотеки Беларуси пополнили издания из личной коллекции главы государства. В честь 90-летнего юбилея Александр Лукашенко преподнес в дар учреждению свыше 160 изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – уникальные книги начала XIX века и редкие современные экземпляры. Некоторые из них были подарены главе государства лидерами других стран – России, Азербайджана, Таджикистана и Израиля. На страницах отражено культурное и историческое наследие Беларуси и стран СНГ. Спорт, медицина, экономика – издания посвящены разнообразным темам.

Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Беларуси:

Издания, которые поступили в наш фонд, займут самое достойное место. Более того, мы как библиотечные работники сделаем все, чтобы эти издания были доступны широкому кругу читателей. В частности речь идет об определенном количестве выездных выставок, которые будут демонстрировать эти издания более широко, более доступно.