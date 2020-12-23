Каждый хозяин ищет свою фишку. Как агроусадьбы Минской области готовятся встречать гостей в новогодние праздники?

Новости Беларуси. Время новогодних праздников, агроусадьбы Минской области готовы к приему гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в области насчитывается почти тысяча агроусадеб. Только в 2020 году появилось более 40 новых объектов.