Каждый хозяин ищет свою фишку. Как агроусадьбы Минской области готовятся встречать гостей в новогодние праздники?

Новости Беларуси. Время новогодних праздников, агроусадьбы Минской области готовы к приему гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в области насчитывается почти тысяча агроусадеб. Только в 2020 году появилось более 40 новых объектов.
Новости Беларуси. Время новогодних праздников, агроусадьбы Минской области готовы к приему гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в области насчитывается почти тысяча агроусадеб. Только в 2020 году появилось более 40 новых объектов.
Как планируют встречать гостей в Воложинском районе, узнала Анна Куртасова. Смотрите в видеоматериале.