Чего ждать белорусам от VI Всебелорусского народного собрания?

Новости Беларуси. Высшая форма демократии, белорусское народное вече, важнейшая форма народовластия. Всебелорусское народное собрание – это уникальный общенациональный диалог, в результате которого белорусам совсем скоро предстоит определить дальнейший путь развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня очевидно – это событие войдет в историю как эпохальное. Среди тем для обсуждения – экономический вектор, конституционные изменения и вопросы совершенствования государственного управления. Пять главных отличий грядущего форума от предыдущих в рубрике «Мнение». Цель VI Всебелорусского народного собрания

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Историческая значимость шестого Всебелорусского народного собрания состоит в формулировании смыслов, благодаря которым страна сможет перейти на новый этап развития. Цель предстоящего форума – аккумулировать общественную энергию и направить ее на созидательное развитие Беларуси. Выработанные решения станут ответом на современные вызовы. Особое предназначение шестого Всебелорусского народного собрания обуславливает нешаблонность его повестки. Наряду с традиционными темами будут обозначены контуры будущей Беларуси. Ключевая идея VI Всебелорусского народного собрания Шестому Всебелорусскому народному собранию предстоит определить ценностную основу общества и сформулировать новую мораль развития, которая бы соответствовала белорусскому менталитету и уровню зрелости общества. В культурном плане наше общество всегда находилось на стыке «западного» и «восточного» миров. Принятие с достоинством прошлого и открытие новых горизонтов может быть только на основе традиционных ценностей белорусов.

Принципы ведения общественного диалога Достижение образа будущего Беларуси возможно только при соблюдении всеми заинтересованными сторонами ряда принципов общественного развития. Прежде всего, это принципы: – Беларусь – высшая ценность, независимо от собственных политических амбиций и взглядов; – безусловности суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны; – невмешательства в ее внутренние дела. В нынешних условиях белорусский народ нуждается в сильном государстве, опирающемся на грамотную и хорошо слаженную управленческую вертикаль. Баланс интересов государства и общества может достигаться в первую очередь путем гражданского согласия и развития конструктивного диалога. Точки консенсуса по вопросам развития Беларуси Проводимые по всем регионам страны диалоговые площадки позволяют выявить базовые установки по вопросам будущего развития страны. Во внешней политике – сохранение унитарности, сильного государства с разделением властей, исключительного права государства на обеспечение национальной безопасности и обороны. В социальной сфере – поддержка социально уязвимых категорий населения, социальных гарантий работникам, осуществление государством функций регулятора в здравоохранении, образовании и науке. В экономике – развитие централизованной модели управления в сочетании с государственно-частным партнерством, стимулирование наукоемкости отечественной продукции, цифровизация и автоматизация.