Лукашенко поздравил работников и ветеранов социальной защиты с профессиональным праздником

Их миссией остается служение человеку. День работников социальной защиты отмечается сегодня, 5 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником. Как отметил Президент, их труд – это настоящее служение людям, требующее высочайшей самоотдачи и душевной щедрости.