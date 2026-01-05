Лукашенко поздравил работников и ветеранов социальной защиты с профессиональным праздником
Их миссией остается служение человеку. День работников социальной защиты отмечается сегодня, 5 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником. Как отметил Президент, их труд – это настоящее служение людям, требующее высочайшей самоотдачи и душевной щедрости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская система социальной защиты сегодня динамично развивается: внедряются новые цифровые технологии, совершенствуются механизмы оказания помощи, расширяются программы поддержки. Однако неизменным остается главный принцип – индивидуальный подход и внимание к каждому человеку.
Спрос на труд соцработников только повышается: за последние пять лет он увеличился на 20 %. Представители профессии воплощают самые лучшие качества – умение сопереживать, сострадание и, конечно же, милосердие.
В 2026 году системе соцзащиты Беларуси – 107 лет. Ее основными принципами являются адресность и комплексный подход при решении проблем каждого человека и семьи. Внедряются новые эффективные технологии и формы обслуживания, приняты и реализуются основополагающие концепции. Безусловный принцип – забота о человеке – это и один из приоритетов программы соцэкономразвития до 2030 года.