Санкции в отношении санатория «Беларусь» в Друскининкае. Почему жители Литвы против?

На неделе жители литовского Друскининкая взывали о помощи. Санкции ЕС в отношении санатория «Беларусь» (многие его хорошо знают), как и предполагалось, ударили в первую очередь не по белорусам, а по местным жителям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

В крохотном городке наша здравница, если так можно выразиться, градообразующее предприятие. Иными словами, 400 рабочих мест и источник стабильного дохода для местных жителей, которые теперь автоматически становятся безработными. Молчать литовцы не стали, а свои резонные вопросы адресовали власти. В том числе и о маленьких пациентах, которые именно здесь проходили реабилитацию после серьезных заболеваний. На неделе многие литовские работники белорусского санатория решили вот так заявить о своей позиции – пока на улицах Друскининкая, а уже на следующей неделе колонна отправится в Вильнюс, чтобы попытаться достучаться до Сейма. О двойных стандартах европолитики и заложниках таких игр наш материал.

Напомним предысторию вопроса. Исполняя санкции, введенные Евросоюзом, Swedbank еще 12 декабря 2020 года заморозил счета санатория Belorus («Беларусь») в литовском Друскининкае. Какое-то время руководство и работники терпели и не выносили сор из избы. Тем более, что Литва сделала исключение. Работникам санатория, большинство которых являются гражданами Литвы, были все же выплачены зарплаты. Но на этом все. Перспективы не просматриваются, угроза потерять работу вовсе не ушла.

Илья Епифанов, директор санатория Belorus:

Сейчас санаторий Belorus находится в таком непонятном состоянии, потому что блокированы счета санатория, из-за чего мы сегодня не можем работать. Из-за того, что мы не можем платить поставщикам различного рода услуг, товаров нашему санаторию для того, чтобы нормально работать. Это первое. И второе, мы сегодня не можем гарантировать выплату заработной платы нашим сотрудникам.

Владислав Шаруцкис, председатель Совета санатория Belorus:

В Друскининкае на сегодня около 2 тысяч безработных в результате сложившейся ситуации. Если добавляемся мы, 400, то... Биржа труда на сегодня предлагает 200 рабочих мест вообще. Они говорят о том, что ищут способы устройства нас в соседних самоуправлениях. Предлагают за 20-30 километров, но это неприемлемо. Хотелось бы работать здесь, у себя, и выполнять тот труд, который выполняли.

Почему же такое внимание адресовано к обычному, казалось бы, санаторию? ЕС трижды публиковал санкционные списки по Беларуси. В третий пакет, который приняли 17 декабря, включили Управление делами Президента Беларуси, в систему которого входит и белорусский санаторий. Место, где лечение ежегодно проходят более 13 тысяч человек, из которых более 6,5 тысяч – это больные дети из нашей страны, которым нужна реабилитация. Так кого именно наказала Литва? Власти Беларуси? Детей? А может, самих себя?

Илья Епифанов:

Эта ситуация очень абсурдна. Потому что, во-первых, надо понимать, что санаторий находится на литовской земле. И этот участок земли – чуть более пяти гектаров – был передан белорусскому государству в аренду на 99 лет. То есть как бы земля литовская, но в аренде белорусского государства. На этой земле находится здание, строение, которое является собственностью Республики Беларусь. И в этих зданиях и строениях располагается санаторий, общественное учреждение, которое является предприятием Литовской Республики, субъектом хозяйствования Литовской Республики. То есть такая вот ступенька получается. Значит, мы, весь коллектив, весь санаторий как предприятие, мы работаем полностью по законам Литовской Республики. Все налоги мы платим в Литовскую Республику: налоги дохода, налоги социальные – все сюда платится. И эти санкции, которые применены, они абсурдны в том плане, что против Литовской Республики никакие санкции не применялись.

Добавьте к этому, что санаторий «Беларусь» – один из градообразующих предприятий Друскининкая. Он регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного муниципалитета. Работают здесь несколько сотен граждан Литвы. И перекрывать ему кислород – это не бить по политической системе в соседней стране, это бить по своим же гражданам и детям. Моральный аспект действий литовских властей – вот что изумляет в первую очередь. «Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев». МИД о ситуации вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае

Илья Епифанов:

Наш санаторий социально ориентированный. Основная масса людей, находящихся в санатории, это люди, которым нужна помощь, реабилитация. Основная масса – это дети. У нас очень серьезная база и разработки, очень высокая востребованность. У нас в основном проходили лечение дети со всех регионов Республики Беларусь, это дети-инвалиды. Специализация нашего санатория – это детки-инвалиды, детки с церебральным параличом, детки с тяжелыми заболеваниями центральной системы, детки с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Акция протеста – это лишь первый шаг работников санатория. Люди настроены решительно и готовы отстаивать свои права на самом высоком уровне. Подчеркивая: здесь нет места политике.

Владислав Шаруцкис:

Мы к этому не относимся. Мы лечебное заведение, мы лечим детей и стоим в стороне от всех политических событий. И все равно мы остались втянуты в политические события, как бы мы ни хотели остаться в стороне от них, чтобы только помогать. Только лечить.

На следующей неделе мы собираемся колонной автомобилей ехать в Вильнюс. Будем у Сейма выдвигать свои требования. Пока что так.

Илья Епифанов:

Сегодня, конечно, нам очень важна позиция Республики Беларусь. Потому что сегодня мы все-таки очень много добра делаем для моей родной страны, моей Республики Беларусь. Мы очень много добра делаем для Литовской Республики. Особенно для людей, для простых людей. Это санаторий, в который приезжали простые люди, малоимущие, которые отдыхали здесь, не платя ни копейки – за них оплачивало наше государство. Я надеюсь, оно так и будет. Когда-то эта вся ерунда закончится.

МИД Беларуси уже отреагировал, назвав такие действия литовских властей «лицемерием высшей пробы». И еще одна ремарка: «Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих».