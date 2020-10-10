Сохранить тепло в квартире. Как правильно подготовить стеклопакеты к зиме?

С каждым днем температура опускается все ниже. Плед и теплый чай уже не спасают? Тепло утекает из квартиры, как вода сквозь пальцы? Пора проводить проверку.
Как подготовить окна к зиме? Пошаговая инструкция от нашего эксперта.
С каждым днем температура опускается все ниже. Плед и теплый чай уже не спасают? Тепло утекает из квартиры, как вода сквозь пальцы? Пора проводить проверку.
Как подготовить окна к зиме? Пошаговая инструкция от нашего эксперта.
Александр Чеховский, специалист по ремонту окон:
С наступлением холодов наши окна требуют профилактического обслуживания и ухода с целью сохранения тепла в наших домах. Мы продемонстрируем вам, как можно самостоятельно в домашних условиях ухаживать за своими окнами.
Фурнитура должна смазываться хотя бы с периодичностью раз в год. То есть все подвижные элементы фурнитуры, которые расположены по вертикали, по горизонтали створки и с обратной стороны запорного механизма, обязательно подлежат смазке. Для смазки можно использовать как специальные масла, так и простое машинное, моторное масло.
После смазки фурнитуры производим смазку уплотнительных резинок. Лучше всего использовать спрей силиконовый, именно аэрозоль. Наносится на чистый уплотнитель, который предварительно вымыт, удалены все остатки грязи и пыли. Распыляется при обработке уплотнительных резинок два раза в год. Будет способствовать сохранению эластичности вашего уплотнителя, благодаря чему он прослужит вам долгие-долгие годы.
После проведения работ по смазке фурнитуры и после смазки уплотнительных резинок нам необходимо проверить плотность примыкания фурнитуры. Для этого у нас на фурнитуре имеются поворотные элементы эллипсовой системы, которые могут нам увеличить плотность прижатия. Переводим в более плотное положение и проверяем: если недостаточно – увеличиваем. То же самое производится по всем запорным элементам.
Если вы заметили, что ваша ручка болтается, делаем поворот прижимной крышечки и отверткой поджимаем.
Плотность наших окон можно проверить с помощью листа. Берем лист, вставляем в окно, закрываем. Если мы не можем достать наш лист, значит наши окна герметичны. Если после всех выполненных работ лист все-таки можно достать, вызовите специалиста.