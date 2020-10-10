Сохранить тепло в квартире. Как правильно подготовить стеклопакеты к зиме?

С каждым днем температура опускается все ниже. Плед и теплый чай уже не спасают? Тепло утекает из квартиры, как вода сквозь пальцы? Пора проводить проверку.

Александр Чеховский, специалист по ремонту окон:

С наступлением холодов наши окна требуют профилактического обслуживания и ухода с целью сохранения тепла в наших домах. Мы продемонстрируем вам, как можно самостоятельно в домашних условиях ухаживать за своими окнами.

Фурнитура должна смазываться хотя бы с периодичностью раз в год. То есть все подвижные элементы фурнитуры, которые расположены по вертикали, по горизонтали створки и с обратной стороны запорного механизма, обязательно подлежат смазке. Для смазки можно использовать как специальные масла, так и простое машинное, моторное масло.