Блогер Алексей Голиков: предательство в том, что они побежали в оппозиционную прессу говорить, что всё, что они делали, ложь

В гостях проекта «Тайные пружины политики – 2020» блогер из Бреста Алексей Голиков. Медийная персона, человек, не занимающий государственную должность.

Произошла своеобразная санкция в отношении меня со стороны YouTube Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Расскажите последние перипетии ваши с YouTube-каналом. Что все-таки произошло? Алексей Голиков, блогер:

Произошла своеобразная санкция в отношении меня со стороны YouTube. Это реализовано было путем большого количества жалоб на мой канал, на мои материалы, и YouTube нашел способ заблокировать, «бросить страйк» мне. Теперь я ограничен на своем первом, предыдущем канале в возможности транслировать свои материалы, свои публикации. Однако мы эту ситуацию решили: создали новый канал с и помощью определенного содействия гражданского общества этот канал уже набрал около 13 тысяч.

Григорий Азаренок:

Как же так? Они же выступают за демократию, за свободу, не приемлют рамок, говорят о рэжыме – и тут вдруг жалуются на информацию? Жалуются на видеоконтент, который им не нравится, хотят, чтобы его не было. Это абсолютно тоталитарное мышление. Алексей Голиков:

Понимаете, в их представлении свобода слова и демократия работают только для них, в одну сторону. Когда же это затрагивает их интересы либо, скажем так, высветляет все их негативные стороны, все моменты, которые для них неудобны, которые их дискредитируют, автоматически демократия заканчивается. Она становится управляемой и однобокой. Я встречаю к себе самое настоящее человеческое отношение Григорий Азаренок:

Вы сталкивались с ними не только в интернете: общались на улицах во время маршей. Какое отношение к себе вы встречали?

Алексей Голиков:

Я встречаю к себе самое настоящее человеческое отношение. Человеческое отношение может быть разным, как позитивным, так и негативным. Есть некоторый небольшой процент людей, в том числе в этой толпе, который относится с интересом к моей персоне. Но большее, повальное количество людей, присутствующих в этой толпе, все-таки ведут себя крайне некорректно. Некорректность выражается, во-первых, в оскорблениях. То есть мало того, что они кричат тебе практически в лицо, есть те, которые стыдятся, возможно, сколько-то этого – чтобы не попасть в кадр, кричат со спины. Но есть моменты, когда просто идет толпа и фактически ревет «Голиков – скотина» и прочие моменты.

Любой вопрос, который звучит с посылом «что, где, когда и почему», сразу вводит людей в ступор. Они краснеют, они замыкаются и не знают, что сказать. Это лично для меня говорит о том, что у людей нет четкой позиции по тем действиям, которые они делают. Это значит, что немножечко люди заблудились. Предательство в том, что они побежали в оппозиционную прессу говорить то, что все, что они делали, ложь Григорий Азаренок:

9 августа начался шторм цветной революции. Особенно я помню ваш выпуск, который назывался «Иудины деньги не жгут им руки». Вспомните те дни: стоял ли для вас какой-либо выбор? Почему вы поступили так?

Алексей Голиков:

Произошло перекрашивание, как я говорю, переобувание определенных публичных медийных личностей. В этом нет ничего страшного, что люди изменили свое мнение или свою позицию. Но страшно то, что, на мой взгляд, предательство заключается в том, что они побежали в оппозиционную прессу говорить то, что все, что они делали, ничтожно, все, что они делали, порочно, все, что они делали, – ложь. Таким образом, во-первых, в моих глазах они потеряли человеческие какие-то достоинства, корпоративную этику. Теперь они… как вот вообще им встречаться со своими коллегами прошлыми? Если они поменяли свою точку зрения, значит, и точка зрения их коллег, получается, стоит под вопросом? Я с этим не согласен.