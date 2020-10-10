Григорий Азарёнок ответил на комментарий Сергея Минаева

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020».

Григорий Азаренок:

На мою скромную персону обратил внимание российский писатель и журналист Сергей Минаев. Комментируя одну из программ, он сказал следующее:

Сергей Минаев, писатель, журналист:

Я что хочу сказать, Азаренок. Я тоже политологией чуть занимался, мы с тобой здесь коллеги. Во-первых, не глубинное, а голубиное государство, ты просто чуть перепутал термин. Это действительно государство, состоящее из птиц-ЛГБТ. Чаще всего это голуби-геи, пернатые по-другому их еще называют. Они летают и засирают площади наших городов.

Григорий Азаренок:

Оставим в стороне кажущийся пожилому господину забавным юмор и не станем обращаться к нему на «ты» из уважения к предпенсионному возрасту. Гражданин Минаев делает вид, что ничего не знает о глубинном государстве, думая, что все белорусы такие же глупые, как те, кто выходит на улицы под бело-красно-белыми флагами. Но это не так.

Григорий Азаренок:

В 2017 году в России вышел сериал «Спящие». По сюжету тайная сеть, состоящая из разведчиков, банкиров, СМИ, олигархов и предателей внутри российской власти пытается организовать государственный переворот. Противостоят им доблестные офицеры из Федеральной службы безопасности. Переворот этот проплачен и организован одной из элитных группировок западных государств.