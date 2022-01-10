Пресс-секретарь ОДКБ: на миротворческие силы возложена задача взять под охрану стратегически важные объекты в Казахстане

Новости Казахстана. В Казахстане заявляют, что ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем. Но власти призвали граждан сохранять бдительность, так как сохраняется высокий риск повторения террористических атак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Алматы нейтрализовали две экстремистские ячейки, и в городе продолжается антитеррористическая операция. Задержаны свыше 500 участников беспорядков, мародерств и других преступлений. Изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и почти 1 500 боеприпасов.

Всего за участие в беспорядках в стране задержаны около 8 000 человек. В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота. А помощь ОДКБ позволила защитить целостность страны.