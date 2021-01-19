Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками

Новости Беларуси. Крещенские купания – добрая традиция и белорусских силовиков, спецназовцы внутренних войск уже не первый год ходят на иордань. В этот раз плечом к плечу с военнослужащими на прочность морозом и холодной водой испытали себя и Евгений Пустовой, и Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

Протоиерей Александр Яцкевич, настоятель храма великомученика и целителя Пантелеймона в Минске:

Начало было от реки Иордан. Господь, войдя в воду, освятил ее своим естеством. И мы это празднуем каждый год. Это событие, этот праздник дает нам возможность очиститься от греха, стать чище, стать светлее и продолжать свою жизнь во славу Божию.

Сам я занимаюсь 30 лет уже окунанием в прорубь. Сегодня ровно 20 лет, как в первый раз бригада выехала на этот ритуал.

Уже неоднократно проводим это закаливание. Все отлично, бодрость духа появляется. Всех с праздником.

Настроение хорошее, самочувствие тоже прекрасное. Окунаюсь уже в третий раз, для меня это хорошо, закаляюсь. Вопросов никаких нет, для меня это уже как традиция.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Поход на Иордан, конечно, прежде всего имеет религиозный смысл, сакральный. В Святки обычно сбываются даже невероятные чудеса. Например, по мечте некоторых змагаров ярые пропагандисты СТВ вместе с силовиками будут уходить под лед. На время.

Григорий Азарёнок, корреспондент:

Здесь, в купели, не страшны никакие болезни. С праздником.

Ощущения прекрасные. В первый раз, но с хорошим настроением и замечательной компанией.

Окунался в первый раз. В восторге! Прямо заходишь в воду и хорошо. Хотел, очень сильно хотел окунуться. Попробовал, доволен, теперь буду постоянно это практиковать.