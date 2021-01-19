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Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками

19 января 2021 16:12
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Новости Беларуси. Крещенские купания – добрая традиция и белорусских силовиков, спецназовцы внутренних войск уже не первый год ходят на иордань. В этот раз плечом к плечу с военнослужащими на прочность морозом и холодной водой испытали себя и Евгений Пустовой, и Григорий Азаренок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-1

Подробности в видеоматериале.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-3

Протоиерей Александр Яцкевич, настоятель храма великомученика и целителя Пантелеймона в Минске: 
Начало было от реки Иордан. Господь, войдя в воду, освятил ее своим естеством. И мы это празднуем каждый год. Это событие, этот праздник дает нам возможность очиститься от греха, стать чище, стать светлее и продолжать свою жизнь во славу Божию. 

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-5

Сам я занимаюсь 30 лет уже окунанием в прорубь. Сегодня ровно 20 лет, как в первый раз бригада выехала на этот ритуал.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-7

Уже неоднократно проводим это закаливание. Все отлично, бодрость духа появляется. Всех с праздником.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-9

Настроение хорошее, самочувствие тоже прекрасное. Окунаюсь уже в третий раз, для меня это хорошо, закаляюсь. Вопросов никаких нет, для меня это уже как традиция.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-11

Евгений Пустовой, корреспондент: 
Поход на Иордан, конечно, прежде всего имеет религиозный смысл, сакральный. В Святки обычно сбываются даже невероятные чудеса. Например, по мечте некоторых змагаров ярые пропагандисты СТВ вместе с силовиками будут уходить под лед. На время.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-13

Григорий Азарёнок, корреспондент: 
Здесь, в купели, не страшны никакие болезни. С праздником.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-15

Ощущения прекрасные. В первый раз, но с хорошим настроением и замечательной компанией.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-17

Окунался в первый раз. В восторге! Прямо заходишь в воду и хорошо. Хотел, очень сильно хотел окунуться. Попробовал, доволен, теперь буду постоянно это практиковать.

Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой на Крещение окунулись в прорубь вместе с силовиками-19

– Белорусский спецназ ничем не испугать?
– Ничем, абсолютно ничем не испугать. Спецназ – это сила.

# Церковные праздники # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой

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