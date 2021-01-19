Ігар Марзалюк: гэта год, які па задуме Прэзідэнта мусіць вярнуць узаемны давер у грамадства

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Гэты год абвешчаны Годам народнага адзінства. Беларускага адзінства. Адзінства нацыі. Нашай, беларускай нацыі, якая аб’ядноўвае ўсіх грамадзян краіны. Год, які па задуме Прэзідэнта мусіць загаіць раны, вярнуць узаемны давер у грамадства. Узаемную павагу і ўзаемную любоў. Адзін да аднаго. Да краіны. Брата да брата. Суседа да суседа.

Але на чым будзем будаваць наша адзінства? На якіх каштоўнасцях? І ці магчыма дамовіцца з усімі без выключэння? Дзе тая чырвоная рыса, пасля якой ніякія дамовы немагчымы? Адказ відавочны і просты. Як толькі вы адмаўляеце права на жыццё чалавека з іншымі палітычнымі поглядамі, калі вы марыце яго фізічна знішчыць, абмежаваць яго права на самарэалізацыю, то з вамі няма аб чым размаўляць. Немагчыма дамаўляцца з тымі, хто лічыць, што мае права на захоп улады, на гвалт і кроў, на пераварот. З экстрэмістамі-тэрарыстамі ні адна дзяржава не дамаўляецца. Іх месца ў турме.

У сувязі з гэтым мне хочацца сёння паразважаць аб тых, хто і сярод пратэстоўцаў складаў і складае мізэрную колькасць. Але іх небяспека відавочная і бяспрэчная. Размова аб ваяўнічых радыкалах.