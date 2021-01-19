Владимир Гусаков об электротранспорте в Беларуси: мы идём на уровне России и Украины, но у нас база лучше

Новости Беларуси. Каждый третий транспорт на дорогах страны – электро. Такую задачу ставят перед собой разработчики комплексной программы развития электротранспорта в Беларуси на 2021-2025 годы. 19 января ее обсудили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, разработать такой документ поручил Александр Лукашенко еще в мае 2020 года. В итоге, по оценкам авторов программы, получился слаженный и сбалансированный документ, который решает целый комплекс вопросов – это не только производство и эксплуатация электробусов и троллейбусов, но и развитие сети зарядных станций. Все реализованные в комплексе подходы позволят за пять лет в несколько раз увеличить количество легковых электромобилей на дорогах страны.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Мы ориентируемся в этой связи на Европу. Европа активно движется, особенно Норвегия. У них уже 50 % электротранспорта. Но они шли к этому 10 лет, 10 лет назад был всего лишь 1 %, сейчас 50 %.

Сейчас около 1 %, чтобы вам правильно сказать. Примерно такой же уровень в России и чуть меньше в Украине. То есть мы идем на уровне России и Украины, но у нас база лучше.