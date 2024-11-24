Шторм «Берт» бушует в Великобритании. Есть погибшие

Мощный шторм обрушился на Великобританию. Стихия унесла жизни уже троих человек. Один из них не справился с управлением авто на обледеневшей трассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Берт» – такое имя дали урагану – сейчас бушует в Англии, Северной Ирландии и Шотландии. В этих регионах объявлено оранжевое предупреждение. Толщина снежного покрова местами достигает 40 сантиметров, нарушено движение транспорта.

Сильный ветер, снегопад и дождь оставили без электричества 60 тысяч домов. Чтобы уберечь детей, занятия в учреждениях образования отменили. 200 школ страны перешли на онлайн-режим работы. Пересмотреть свои планы вынуждены и путешественники. Из-за сбоев в работе аэропортов пассажиров предупреждают о возможной задержке рейсов.