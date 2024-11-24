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Bloomberg: Байден собирался пригласить Украину в НАТО, но передумал

24 ноября 2024 13:29
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В администрации президента США Джо Байдена рассматривали вариант публичного призыва к принятию Киева в НАТО, однако отошли от такого плана, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Bloomberg.

По сведениям агентства, подобные меры Вашингтона обусловлены «низкой вероятностью успеха» такого типа призывов «в краткосрочной перспективе.

Однако Вашингтон до прихода на должность избранного президента США Дональда Трамп намерен проработать некоторое количество «двусторонних соглашений по безопасности» для предоставления Киеву неких гарантий, сообщает Bloomberg. Подробности о них в материале не уточняются.

# Международная политика # Джо Байден

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