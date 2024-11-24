Эстония и Латвия привлекут студентов к созданию боевых снарядов

Военные амбиции – дорогое удовольствие. Но в Прибалтике придумали, как сэкономить на выпуске снарядов. Эстония и Латвия привлекут к работе студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рижский технический университет заключил соглашение о сотрудничестве с эстонской оборонной компанией. Совместное создание снарядов руками молодежи планируют начать уже в середине следующего года.

В проект готовы инвестировать около 10 миллионов евро, но деньги окупятся, уверены в Прибалтике. Ведь благодаря студентам затраты на производство надеются сократить в 10 раз. Чтобы стоимость будущей продукции не превышала тысячи евро за единицу. Сумма смешная, когда речь идет о производстве такого оружия.