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Эстония и Латвия привлекут студентов к созданию боевых снарядов

24 ноября 2024 13:41
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Военные амбиции – дорогое удовольствие. Но в Прибалтике придумали, как сэкономить на выпуске снарядов. Эстония и Латвия привлекут к работе студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония и Латвия привлекут студентов к созданию боевых снарядов-2

Рижский технический университет заключил соглашение о сотрудничестве с эстонской оборонной компанией. Совместное создание снарядов руками молодежи планируют начать уже в середине следующего года. 

В проект готовы инвестировать около 10 миллионов евро, но деньги окупятся, уверены в Прибалтике. Ведь благодаря студентам затраты на производство надеются сократить в 10 раз. Чтобы стоимость будущей продукции не превышала тысячи евро за единицу. Сумма смешная, когда речь идет о производстве такого оружия.

# Международная политика

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