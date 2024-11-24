Над американскими базами в Великобритании замечены неизвестные БПЛА – The Guardian

В небе над британскими авиабазами, используемыми Военно-воздушными силами США, замечены несколько неопознанных БЛА, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

По словам представителя ВВС США в ЕС, БПЛА зафиксированы в районе Королевских ВВС Британии Лейкенхит, Милденхолл и Фелтуэлл в период с 20 по 22 ноября. Отмечается, что в разных случая было разное количество дронов, которые также могли отличаться по своей конфигурации. На данный момент неясно данные беспилотники являются ли «враждебными», сказано в материале.