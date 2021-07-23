«Разгильдяйство, пьянство, невыполнение заданий». Лукашенко поручил КГК и МВД проверить технику, которая не работает в полях

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 июля прошло совещание по вопросам организации уборочной. Александр Лукашенко озвучил главные требования к работе аграриев в период главной кампании лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Есть проблемы». Какие поручения Александр Лукашенко дал по поводу уборочной кампании-2021
Во время совещания Президент поручил Комитету госконтроля и МВД выехать в хозяйства с проверкой техники, которая не работает в полях. Есть факты хищения запасных деталей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники. Все это будут пресекать соответствующие органы. По факту проверки будет дана оценка работе каждого из губернаторов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Порядок и дисциплина. В первую очередь это защита уборочной и зерносушильной техники, а также посевов от пожаров. Сушь неимоверная – одна искра, и поле сгорело вместе с комбайном.
Надо полностью перекрыть все возможные каналы, как я уже говорил, для хищения зерна. Недопустимы любые нарушения трудовой дисциплины. Я имею в виду разгильдяйство, пьянство, невыполнение заданий. Высокая трудовая и технологическая дисциплина – залог успеха на уборке. Необходимо ужесточить спрос за выявленные нарушения, оперативно принимать меры по устранению недостатков.
Мы также не вправе забывать о наших крестьянах, в чьих личных подсобных хозяйствах имеется примерно 70 тысяч гектаров зерновых культур – 200 тысяч тонн зерна с этих участков, это хорошая прибавка. Поэтому традиционно я вас очень прошу, помогите убрать этот урожай. И не в последние сроки, не тогда, когда пойдут дожди, как это у нас принято. Надо помочь людям убрать урожай. Будем помогать – будут возделывать.
В мире после коронакризиса большой спрос на продовольствие. А значит, это возможность заработать для белорусов и ощутить эффект от вложений в АПК, констатировал Президент.