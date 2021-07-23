«Разгильдяйство, пьянство, невыполнение заданий». Лукашенко поручил КГК и МВД проверить технику, которая не работает в полях

Во время совещания Президент поручил Комитету госконтроля и МВД выехать в хозяйства с проверкой техники, которая не работает в полях. Есть факты хищения запасных деталей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники. Все это будут пресекать соответствующие органы. По факту проверки будет дана оценка работе каждого из губернаторов.

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 июля прошло совещание по вопросам организации уборочной. Александр Лукашенко озвучил главные требования к работе аграриев в период главной кампании лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Порядок и дисциплина. В первую очередь это защита уборочной и зерносушильной техники, а также посевов от пожаров. Сушь неимоверная – одна искра, и поле сгорело вместе с комбайном.

Надо полностью перекрыть все возможные каналы, как я уже говорил, для хищения зерна. Недопустимы любые нарушения трудовой дисциплины. Я имею в виду разгильдяйство, пьянство, невыполнение заданий. Высокая трудовая и технологическая дисциплина – залог успеха на уборке. Необходимо ужесточить спрос за выявленные нарушения, оперативно принимать меры по устранению недостатков.

Мы также не вправе забывать о наших крестьянах, в чьих личных подсобных хозяйствах имеется примерно 70 тысяч гектаров зерновых культур – 200 тысяч тонн зерна с этих участков, это хорошая прибавка. Поэтому традиционно я вас очень прошу, помогите убрать этот урожай. И не в последние сроки, не тогда, когда пойдут дожди, как это у нас принято. Надо помочь людям убрать урожай. Будем помогать – будут возделывать.