Сергей Клишевич о недружественных выпадах в сторону Беларуси: мы молчать не должны и не будем

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На любые недружественные выпады в нашу сторону, в сторону людей, которые сегодня выступают в нашу поддержку, мы молчать не должны и не будем. Поэтому сегодня эти ребята в парламенте. Мы, конечно, постараемся договориться о каких-то конкретных, где-то даже оперативных, оперативной реакции нашей на дальнейшие, возможно, недружественные шаги в их сторону.

Михаил Кононович: о такой демократии, как в Беларуси, гражданам Украины остаётся только мечтать

Если с нами не хотят работать официальные власти каких-то государств, понятно, по каким причинам, то мы должны работать с представителями гражданского общества, потому что это тоже лидеры общественного мнения, лидеры общественных организаций, конечно, люди, которые влияют на общественное мнение в своих странах. Помимо всего прочего, хотелось бы сказать спасибо за их работу, за их стойкую позицию, которую они показывают уже не первый год.

В программе гостей из Украины ряд встреч по всей Беларуси.