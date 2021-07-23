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Сергей Клишевич о недружественных выпадах в сторону Беларуси: мы молчать не должны и не будем

23 июля 2021 11:57
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Новости Беларуси. В Минске прошла встреча депутатов с представителями белорусской общины в Украине «Сябры Волыни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Клишевич о недружественных выпадах в сторону Беларуси: мы молчать не должны и не будем-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На любые недружественные выпады в нашу сторону, в сторону людей, которые сегодня выступают в нашу поддержку, мы молчать не должны и не будем. Поэтому сегодня эти ребята в парламенте. Мы, конечно, постараемся договориться о каких-то конкретных, где-то даже оперативных, оперативной реакции нашей на дальнейшие, возможно, недружественные шаги в их сторону.

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Если с нами не хотят работать официальные власти каких-то государств, понятно, по каким причинам, то мы должны работать с представителями гражданского общества, потому что это тоже лидеры общественного мнения, лидеры общественных организаций, конечно, люди, которые влияют на общественное мнение в своих странах. Помимо всего прочего, хотелось бы сказать спасибо за их работу, за их стойкую позицию, которую они показывают уже не первый год.

В программе гостей из Украины ряд встреч по всей Беларуси.

# Беларусь-Украина # Сергей Клишевич

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