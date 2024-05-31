«Гражданский долг каждого». Обязаны ли белорусы самостоятельно тушить лесной пожар?

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

Как раз таки мы здесь прописали более демократичную такую норму, потому что раньше норма по сути не работала – то, что каждый гражданин обязан, обнаружив пожар, его тушить. Мы прекрасно понимаем, что ребенок, девушка, пожилой человек обнаружит пожар – у него уже априори есть обязанность его тушить, но это ни в коем случае не должно происходить. Сегодня есть обязанность человека при обнаружении пожара, сообщить об этом в соответствующие службы или в нашу лесную охрану, лесхоз, лесничество, Министерство на прямую линию или службу МЧС. Они нам уже передадут эту информацию. Поэтому сегодня это действительно такой гражданский долг каждого, что касается обнаружения пожаров. Тем более действительно сегодня статистика 2024 года показывает, что где-то 20 % пожаров: информация нам поступила – это идет от местного населения. То бишь люди сами понимают, что это их дом. Сегодня человек уже воспринимает пожар в лесу как пожар на какой-то постройке, неважно, жилой или хозяйственной. Если раньше, может, не обращали на это внимание, то сегодня сразу идет звонок к нам в лесхоз или службу МЧС, и мы моментально реагируем. Что касается причиненного ущерба, то здесь больше касаются такие тонкости нас, профессионалов. В отношении граждан особо ничего не поменялось.

«Вырубаем миллион кубов». Какой ущерб наносят короеды белорусским лесам – подробнее здесь.