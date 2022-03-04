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Граждане продолжают прибывать из Украины на белорусскую границу. За сутки – 56 человек

04 марта 2022 13:44
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Беларусь продолжает принимать граждан, прибывающих из Украины. За последние сутки 56 человек пересекли границу. Из них 28 белорусов, двое – иностранцы. Остальные – граждане Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане продолжают прибывать из Украины на белорусскую границу. За сутки – 56 человек-1

На пункте пропуска «Поддобрянка» женщине с четырехлетним ребенком понадобилась помощь медиков. По словам матери, у девочки были симптомы отравления и высокая температура. Врачи доставили их в больницу.

Напомним, с 28 февраля украинская сторона приостановила работу пунктов пропуска с Беларусью. МИД нашей страны по-прежнему оказывает своим гражданам содействие в эвакуации с территории Украины.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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