Там хранили казну, проводили балы и судили преступников. Рассказываем о самой древней ратуше Беларуси

Изысканное барокко, символ самоуправления. Сверяем часы у самой старинной ратуши Беларуси. Привилей на Магдебургское право Несвиж получил в 1586-м, с ним и свой герб. А в конце XVI века по проекту итальянского маэстро Джованни Мария Бернардони возвели административное здание для магистрата. Во главе города и суда был войт.

Евгения Чернюк, экскурсовод:

Здесь находился зал суда и проходили заседания двух судебных коллегий. Бурмистровско-радецкой во главе с бурмистром – это люди, которые занимались гражданскими делами. Например, спорились сделки по ремесленным цехам, также в суде можно было развестись. И войтовско-лавническая судебная коллегия – люди, которые занимались криминальными преступлениями.

Лариса Гришковец, заведующий отделом экскурсионной и культурной деятельности «Ратуша»:

На заседаниях суда обязательно присутствовал писарь. Не каждый человек мог стать писарем. Это должен был быть коренной житель Несвижа – человек образованный, знающий Магдебургское право, знающий дела магистрата и владеющий не менее чем четырьмя языками: старобелорусским, старопольским, латинским и еврейским.

Подсудимые, адвокаты, свидетели. Кажется, дело слушалось, как и сейчас, только законы и наказания были суровыми. По некоторым статьям Статут ВКЛ был гуманнее Саксонского зерцала. Беременных, например, не судили. Но, как и во всей средневековой Европе, напротив ратуши стоял позорный столб. Без колдовских дел и мошенников не обходилось.

Лариса Гришковец:

Местную жительницу Марианну Сенькевич обвинили в том, что она навела порчу на домашний скот соседей. Было проведено следствие, и выяснили, что это была клевета. Клеветники возместили Марианне Сенькевич моральный ущерб.

Евгения Чернюк:

В 1810 году ученик доминиканского монастыря Якуб Колоша хотел расплатиться фальшивыми монетами на рыночной площади во время одной из ярмарок. За это он попадает в ратушу, в зал суда, после чего вынесли приговор: дать ему 20 ударов розгами вот такой плеткой, вырвать ноздри и выслать на каторгу в Сибирь.

Стены и своды пропитаны духом времени. В самом большом зале проходили заседания рады и совета, собиралась на балы элита. С балкона лилась живая музыка, дамы кружили с кавалерами. Антикварные вещи транслируют эпоху. Криденс для посуды, сундук для приданого, полифон, который звучит и по сей день. Галерея портретов в честь Радзивиллов и других персон, которые оставили заметный след в истории Несвижа.

Лариса Гришковец:

Один из них – Томаш Маковский. Он служил при дворе Николая Христофора Радзивилла Сиротки, прославился как очень талантливый художник и гравер. Он создавал гравюры Несвижа, Москвы, Тракая. Он рисовал изображения животных к первому изданию «Перегринации» Николая Христофора Радзивилла Сиротки.

Живописный макет переносит во времена, когда возле ратуши находились торговые ряды и кипели ярмарки с медведями-плясками. Михайловский кирмаш длился аж четыре недели и собирал купцов из Волыни, Киева, Варшавы, Москвы. В XVII веке было 14 ремесленных цехов и около 70 профессий. Кузнецы, медники, ткачи, цирюльники, которые были сродни хирургам. Рвали зубы и занимались кровопусканием.

Лариса Гришковец:

Экспонат жук называли – это простейшее приспособление для снятия обуви. Назвали его еще жук-слуга, жук-денщик. В городской ратуше хранился городской эталон весов – весы и контрольные бочки. Можно было заново взвесить товар, перемерить зерно.

Добро пожаловать в казну. Все сбережения, герб и печать были на совести казначея. Деньги хранили в сундуках. А серебро было дороже золота. Наши предки верили, что звон металла изгоняет злых духов, обеззараживает любой яд, и хранили драгоценные подсвечники в доме как символ благополучия. Здесь можно изучить историю валюты. От монет Речи Посполитой, Австрии, Швеции и Франции до Российской империи. Раритеты сияют в витринах.

Евгения Чернюк:

Пуговицы, дамские театральные сумочки из серебра начала XX века. Все новое – это хорошо забытое старое. Клатчи серебряные. И здесь же находится оригинальный сейф конца XIX века. Когда вставляли ключ, поворачивали, играла музыка – в XIX веке это была своеобразная сигнализация.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Помимо государственных нюансов, у казначея хранилось имущество малолетних сирот, и по достижению совершеннолетия они могли получить его в таких сундуках. Например, братьям Миллер отец завещал шесть книг, три календаря и слесарные инструменты. Сильнейший урон нанесла Северная война. Затем пожар 1836 года, когда сгорело два верхних яруса и пострадал второй этаж. С 1849-го в ратуше даже сделали православный храм. И все же вплоть до 1939 года она несла свою административную вахту. Была городская дума, полицейская и городская управы. Паспортный контроль тех времен впечатляет.

Евгения Чернюк:

В витрине представлены паспорта несвижан разных периода. Хотела бы обратить внимание на паспорт Эмилии Шумейко. И здесь также Эмилия Шумейко во время немецкой оккупации получает паспорт, но без фотографии, а с отпечатком пальца. Дело в том, что у каждого жителя города не было паспорта. Они выдавались только в том случае, когда ты выезжал за пределы своего государства. Кроме фотографии, фамилии, имени, здесь есть дата рождения, место рождения и подробное описание внешности. После войны в памятнике размещался ДК, Дворец пионеров. В 1997-м началась реставрация, а в 2004-м создали музей. Сегодня для туристов проводит театрализованные приемы княгиня, посвящают в рыцари и леди. И не только. За тайнами спускаемся в подвалы.

Лариса Гришковец:

Здесь была городская тюрьма в магдебургский период, потом уже и склады здесь были.

– А сейчас туристов вы пускаете сюда, они могут посмотреть на подвалы?

– Только во время квеста.

– А что за квест?

– Квест называется «Карта семи королевств». Участники делятся на 3 команды, выполняя задание, собирают большую карту. В конце они получают небольшие сувениры.