Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»

Финальный и оттого самый яркий! Третий день спортивно-культурного фестиваля «Вытокi» в Пружанах стартовал с олимпийского квеста! Также в программе битва каверов, большой концерт с белорусскими хитмейкерами и грандиозное свето-пиротехническое шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркое начало – олимпийский квест. В 2024 году он стал еще масштабнее! Дорогу в большое спортивное приключение для детей открыли олимпийские чемпионы и призеры Беларуси разных лет. Среди них одна из самых титулованных спортсменок страны Екатерина Карстен. Только олимпийских наград в ее коллекции пять. Причем две из них высшего достоинства.

Во время фестиваля чемпионка приветствовала юных гребцов, а также передала Национальному олимпийскому комитету свою первую олимпийскую медаль – бронзу игр в Барселоне.

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка:

Я долго шла к этому, но потом подумала, почему я должна одна смотреть на эту медаль. Я думаю, что важнее видеть людям или детям, которые стремятся, хотят быть спортсменами, великими спортсменами, для них, я думаю, это важнее.

Мы очень рады, что у нас проходит в этом году такой праздник, такое мероприятие. Мы благодарны нашему райисполкому, нашему председателю, что организовали.

Тут очень много интересных активных игр. Ты можешь поучаствовать в этих играл и получить призы. И это весело.