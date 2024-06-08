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Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»

08 июня 2024 14:54
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Финальный и оттого самый яркий! Третий день спортивно-культурного фестиваля «Вытокi» в Пружанах стартовал с олимпийского квеста! Также в программе битва каверов, большой концерт с белорусскими хитмейкерами и грандиозное свето-пиротехническое шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»-1

Яркое начало – олимпийский квест. В 2024 году он стал еще масштабнее! Дорогу в большое спортивное приключение для детей открыли олимпийские чемпионы и призеры Беларуси разных лет. Среди них одна из самых титулованных спортсменок страны Екатерина Карстен. Только олимпийских наград в ее коллекции пять. Причем две из них высшего достоинства.

Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»-4

Во время фестиваля чемпионка приветствовала юных гребцов, а также передала Национальному олимпийскому комитету свою первую олимпийскую медаль – бронзу игр в Барселоне.

Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»-7

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка:
Я долго шла к этому, но потом подумала, почему я должна одна смотреть на эту медаль. Я думаю, что важнее видеть людям или детям, которые стремятся, хотят быть спортсменами, великими спортсменами, для них, я думаю, это важнее.

Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»-10

Мы очень рады, что у нас проходит в этом году такой праздник, такое мероприятие. Мы благодарны нашему райисполкому, нашему председателю, что организовали.

Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»-13

Тут очень много интересных активных игр. Ты можешь поучаствовать в этих играл и получить призы. И это весело.

Екатерина Карстен передала свою первую олимпийскую медаль НОК Беларуси на фестивале «Вытокi»-16

На фестивале в новом формате прошел матч с легендами белорусского футбола. Впрочем, бутсы на «Вытоках» примерили не только профессиональные футболисты, но и именитые олимпийцы – среди них олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович. Спортивные баталии на 25 площадках за главные призы захватили Пружаны. В 2024 году все, как в большом спорте: назовут обладателей золотых, серебряных и бронзовых титулов.

# Фестиваль # общество

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