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Телеканал СТВ принял участие в субботнике 18 апреля

18 апреля 2015 11:42
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Новости Беларуси. В субботнике участие приняли и сотрудники телеканала СТВ. Благоустройство Парка дружбы народов и Парка Победы, прилегающей к офису территории — круг работ в Минске. Также корреспонденты телеканала, уже не в качестве журналистов, а помощников посетили дома ветеранов Великой Отечественной войны.

Елена Тиханович, ведущая программы «Столичные подробности»:
Очень довольна, потому что это, прежде всего, отличная возможность провести день на свежем воздухе. Не всегда это удается. Вот метешь и думаешь: я ведь не просто листики убираю,  а делаю город чище. Вот завтра будет по этой дорожке идти, например, молодая мама с коляской или влюбленная парочка прогуливаться — им чистенько, приятно посмотреть. Я к этому тоже руку приложила.        

За городом вблизи деревни Средняя приводили в порядок братское захоронение партизан легендарной бригады «Штурмовая». В 1943 году в этих местах от уничтожения были спасены жители сразу нескольких деревень. Не обошлось и без жертв.

Субботник проходит в год 70-летия Великой Победы. Каждый может внести свой посильный вклад в благоустройство памятных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Елена Тиханович

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