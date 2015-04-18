Телеканал СТВ принял участие в субботнике 18 апреля

Новости Беларуси. В субботнике участие приняли и сотрудники телеканала СТВ. Благоустройство Парка дружбы народов и Парка Победы, прилегающей к офису территории — круг работ в Минске. Также корреспонденты телеканала, уже не в качестве журналистов, а помощников посетили дома ветеранов Великой Отечественной войны.

Елена Тиханович, ведущая программы «Столичные подробности»:

Очень довольна, потому что это, прежде всего, отличная возможность провести день на свежем воздухе. Не всегда это удается. Вот метешь и думаешь: я ведь не просто листики убираю, а делаю город чище. Вот завтра будет по этой дорожке идти, например, молодая мама с коляской или влюбленная парочка прогуливаться — им чистенько, приятно посмотреть. Я к этому тоже руку приложила.

За городом вблизи деревни Средняя приводили в порядок братское захоронение партизан легендарной бригады «Штурмовая». В 1943 году в этих местах от уничтожения были спасены жители сразу нескольких деревень. Не обошлось и без жертв.

Субботник проходит в год 70-летия Великой Победы. Каждый может внести свой посильный вклад в благоустройство памятных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.