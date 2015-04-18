Эдуард Ханок 18 апреля отмечает свое 75-летие

Новости Беларуси. Эдуард Ханок 18 апреля отмечает юбилей. Народного артиста Беларуси с 75-летием поздравил президент Александр Лукашенко. Музыкант и композитор благодаря своему таланту снискал славу далеко за пределами Беларуси.

Его творческий багаж впечатляет разноплановостью при неизменно высоком профессиональном уровне. Симфонические, камерные произведения, музыка к спектаклям и кинофильмам у всех на слуху. Такие песни, написанные Эдуардом Ханком, как «Лягу, прилягу», «То ли ещё будет», «Малиновка» давно стали народными хитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.