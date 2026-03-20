Победителей национального конкурса «Искусство книги» чествовали на Международной книжной выставке

Победителей национального конкурса «Искусство книги» чествовали сегодня, 20 марта, на Международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники заявили о себе назвали в 14 номинациях.

Гран-при «Триумф» получило издание «Время выбрало» издательского дома «Звязда». Авторы показали, как Беларусь прошла путь от сложного периода становления до современного высокотехнологичного государства, а также обозначили ключевые этапы развития и роль института президентства.

Максим Осипов, политический обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:

Это вклад всего журналистского сообщества. Потому что, несмотря на то, что там всего две фамилии, на самом деле два десятка работали над ней. Поэтому эта книга – это вклад белорусского журналистского сообщества в дело и сохранения исторической памяти, и укрепления гуманитарной безопасности нашей страны.

Ольга Ануфриева, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:

И, как сегодня было сказано, это экзамен, который полиграфисты и издатели сдают за год. И, конечно, приятно быть первым, не просто в числе первых, а первым. Это окрыляет и дает новые возможности и идеи для того, чтобы повторить этот триумф.

Конкурс проходит уже в 65 раз и способствует повышению художественной и полиграфической культуры белорусской книги. Победители в номинациях представят нашу страну на международном конкурсе «Искусство книги» стран-участниц СНГ.