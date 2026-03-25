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Нелегальные вейпы в Борисове: правоохранители изъяли партию на 100 тыс. рублей

25 марта 2026 08:52
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В Минской области милиция совместно с налоговой инспекцией выявила подпольного торговца никотиносодержащей продукцией. По данным правоохранителей, 21-летний житель Борисова хранил товар в съемной квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупную партию нелегальных вейпов и комплектующих он планировал продавать в Минской области и в столице.

Нелегальные вейпы в Борисове: правоохранители изъяли партию на 100 тыс. рублей-2

Анатолий Сущеня, начальник УОПП УВД Миноблисполкома:
При осмотре жилища обнаружено и изъято более трех тысяч емкостей с жидкостями, а также порядка пяти тысяч комплектующих и одноразовых систем курения на общую сумму около 100 тысяч рублей. Составлен административный материал. Бизнесмену грозит крупный штраф и конфискация товара. Ранее борисовчанин уже привлекался за незаконную предпринимательскую деятельность.

В Министерстве внутренних дел обращают внимание: нелегальная торговля никотиновой продукцией остается одной из приоритетных сфер контроля. Правоохранители продолжают выявлять подпольные каналы поставок и напоминают, что подобная деятельность несет риски не только для бюджета, но и для здоровья потребителей. Изъятый товар направлен на экспертизу. После ее результатов будет принято процессуальное решение. 

# МВД Беларуси

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