Нелегальные вейпы в Борисове: правоохранители изъяли партию на 100 тыс. рублей

В Минской области милиция совместно с налоговой инспекцией выявила подпольного торговца никотиносодержащей продукцией. По данным правоохранителей, 21-летний житель Борисова хранил товар в съемной квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупную партию нелегальных вейпов и комплектующих он планировал продавать в Минской области и в столице.