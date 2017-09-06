График школьного автобуса, трудоустройство: десяток обращений рассмотрели в Каменецком районе

Новости Беларуси. А теперь к местным проблемам и их решению. График движения школьного автобуса привяжут к новому расписанию уроков, а на одной из главных улиц Высокого наконец решат проблемы с подтоплением после дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десяток обращений рассмотрели сегодня на приеме с жителями Каменецкого района – с ними общался помощник Президента, главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов. Как выяснилось, многие из острых вопросов требуют дополнительного внимания – начиная от подключения одного из домов к центральной канализации и заканчивая ремонтом крыш, тротуаров и уличного освещения. Некоторые удалось решить буквально не выходя из кабинета. Так, Александр Онищук, который не мог устроиться на работу несколько месяцев – сегодня нашел нужную вакансию.