Град и сильные ливни. На вторую половину субботы в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Град и сильные ливни ожидаются в некоторых районах страны во второй половине субботы. Объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Белгидромета, в период с 14:30 до 23 часов четвертого августа по югу Беларуси ожидаются грозы. Во время них ветер усилится – прогнозируются порывы до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах – град и сильные ливни.

В южных районах с 15 до 18 часов максимальная температура составит 30-32 градусов тепла.

В столице Беларуси в этот период воздух прогреется до 30-31 градусов тепла.