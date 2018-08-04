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В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой

04 августа 2018 12:57
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Новости Беларуси. Сегодня в Беларусь все также жарко. Непривычно горячие дни стоят даже на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой -1

И 4 августа в Витебской области стартует акция: сотрудники ГАИ предложат питьевую воду пешеходам и водителям. Таким образом, дорожные инспекторы намерены призвать всех участников дорожного движения к тому, чтобы быть внимательными не только за рулем но и к своему здоровью.

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой -4

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой -6

В Витебской области сотрудники ГАИ угощают участников дорожного движения питьевой водой -8

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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