Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх

Новости Беларуси. Итоги конкурса «Воин содружества» подвели в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году состязание впервые вышло за рамки СНГ. Помимо России, Беларуси, Казахстана и Армении к военному многоборью присоединились Греция и Иран. Участники соревновались в стрельбе, мерились силами, а на полосе препятствий преодолевали рвы, водные преграды, разбирали и собирали оружие на скорость.