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Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх

04 августа 2018 12:32
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Новости Беларуси. Итоги конкурса «Воин содружества» подвели в Армении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх -1

В 2018 году состязание впервые вышло за рамки СНГ. Помимо России, Беларуси, Казахстана и Армении к военному многоборью присоединились Греция и Иран. Участники соревновались в стрельбе, мерились силами, а на полосе препятствий преодолевали рвы, водные преграды, разбирали и собирали оружие на скорость.

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх -4

Демонстрировали армейскую сноровку в первенстве даже девушки. Впрочем, все точки над «и» расставил конкурс талантов. В результате сборная Беларуси заняла второе место, с небольшим отрывом ее обошла команда Казахстана, на третьей позиции расположились участники из Армении.

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх -7

Белорусы завоевали первое серебро на Армейских международных играх -9

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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