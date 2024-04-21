Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями в сфере туризма

Беларусь, которую Запад так усердно пытается задушить санкциями, планомерно развивается. Это касается всех отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и туристической, ее потенциал расширяется.

Так, в рамках Международной выставки-ярмарки туруслуг Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями России. Они позволят оптимизировать логистику путешествий, а также обмениваться опытом в сфере туризма. Намечено подписание аналогичных документов с Санкт-Петербургом и Владимирской областью.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Здесь была представлена большая культурная программа. В рамках выставки нами презентован туристический потенциал города Минска в новом прекрасном формате – сочетание с культурными и мастер-классами, с выступлениями наших ведущих артистов как города, так и Республики Беларусь.

На выставке туруслуг достойно предстала и Минская область. Для гостей подготовили необычные мастер-классы, викторины с полезными призами, а также дегустации продуктов, которые изготавливают как крупные производства, так и фермеры.