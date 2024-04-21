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Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями в сфере туризма

21 апреля 2024 11:43
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Беларусь, которую Запад так усердно пытается задушить санкциями, планомерно развивается. Это касается всех отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе и туристической, ее потенциал расширяется.

Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями в сфере туризма-1

Так, в рамках Международной выставки-ярмарки туруслуг Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями России. Они позволят оптимизировать логистику путешествий, а также обмениваться опытом в сфере туризма. Намечено подписание аналогичных документов с Санкт-Петербургом и Владимирской областью.

Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями в сфере туризма-4

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Здесь была представлена большая культурная программа. В рамках выставки нами презентован туристический потенциал города Минска в новом прекрасном формате – сочетание с культурными и мастер-классами, с выступлениями наших ведущих артистов как города, так и Республики Беларусь.

На выставке туруслуг достойно предстала и Минская область. Для гостей подготовили необычные мастер-классы, викторины с полезными призами, а также дегустации продуктов, которые изготавливают как крупные производства, так и фермеры.

Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями в сфере туризма-7

Мне больше всего понравилась викторина. Я выиграл в пакете блокнот, игрушку мягкую и фликер.

Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями в сфере туризма-10

Инга Малашкевич, заведующая сектором туризма и организационно-кадровой работы главного управления спорта и туризма Миноблисполкома:
У нас сегодня разработан путеводитель «Минщина приглашает», сделан путеводитель «Топ-100 туристических объектов Минской области», где представлены и туристические маршруты, это и событийный туризм, гастрономический туризм, агроэкотуризм.

Минск подписал соглашения с Курской и Смоленской областями в сфере туризма-13

Выставка-ярмарка туристических услуг прошла уже в 26-й раз. В 2024 году участие в форуме впервые приняли все 118 районов Беларуси. Много было и зарубежных гостей – из России, Турции, Кубы, Узбекистана и других стран.

# Туризм # общество # Алексей Русакевич

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