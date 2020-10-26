«Говорят, что наша страна не поддерживает предпринимателей. На самом деле всё можно, было бы желание»

Новости Беларуси. Брест подключился к широкомасштабному проекту диалоговых площадок. В центре внимания экспертов, ученых, архитекторов был широкий круг вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие «зеленой экономики», оптимальная транспортная инфраструктура, безопасность движения, утилизация отходов, озеленение – обсуждаемая концепция предполагает комплексный подход к решению городских проблем.

Николай Власюк, главный архитектор Бреста:

Разрабатывается схема озелененных территорий Бреста. Сегодня готовится тендер на схему общественного транспорта Бреста. Постепенно мы реализуем намеченные планы. И хорошо, когда в голове есть уже модель того, к чему мы идем – не просто город развивается, увеличивает свои мощности, увеличивает количество жителей. А когда мы нацелены на качественное преобразование городской среды.

Сергей Талатай, представитель рабочей группы по разработке концепции «Брест: СимбиоСити»:

Как сделать город умным? Здесь интересы транспортников, автомобилистов, здесь интересы пешеходов, велосипедистов, жителей и так далее. Все тянут «рубаху» на себя. Нужен урбанист, нужен город, наделенный полномочиями, властью, который будет сегодня эти идеи синергировать между собой и делать город по-настоящему интересным.

Виктория Войтикунас, директор СДЮШОР № 4 Гомеля:

Сейчас век телефонии, и все дети в большей степени сидят в телефонах, поэтому физкультура просто необходима. В школе, может быть, и добавить урок физкультуры, чтобы больше двигались ребята, потому что приходят в спорт – бегать не умеют, прыгать не умеют и всему этому надо учить.