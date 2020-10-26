«Говорят, что наша страна не поддерживает предпринимателей. На самом деле всё можно, было бы желание»

Новости Беларуси. Брест подключился к широкомасштабному проекту диалоговых площадок. В центре внимания экспертов, ученых, архитекторов был широкий круг вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брест подключился к широкомасштабному проекту диалоговых площадок. В центре внимания экспертов, ученых, архитекторов был широкий круг вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие «зеленой экономики», оптимальная транспортная инфраструктура, безопасность движения, утилизация отходов, озеленение – обсуждаемая концепция предполагает комплексный подход к решению городских проблем.
Николай Власюк, главный архитектор Бреста:
Разрабатывается схема озелененных территорий Бреста. Сегодня готовится тендер на схему общественного транспорта Бреста. Постепенно мы реализуем намеченные планы. И хорошо, когда в голове есть уже модель того, к чему мы идем – не просто город развивается, увеличивает свои мощности, увеличивает количество жителей. А когда мы нацелены на качественное преобразование городской среды.
Сергей Талатай, представитель рабочей группы по разработке концепции «Брест: СимбиоСити»:
Как сделать город умным? Здесь интересы транспортников, автомобилистов, здесь интересы пешеходов, велосипедистов, жителей и так далее. Все тянут «рубаху» на себя. Нужен урбанист, нужен город, наделенный полномочиями, властью, который будет сегодня эти идеи синергировать между собой и делать город по-настоящему интересным.
А вот в Гомеле на диалоговой площадке говорили больше о здоровом образе жизни. Так, многие родители и учителя предлагают ввести в школьную программу больше уроков физкультуры, расширить специализированные тематические классы. Тренеры намерены усилить подготовку профессиональных спортсменов. Для этого в вузах планируют открыть больше профильных специальностей.
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Не обошли стороной на диалоговой площадке и тему повышения качества туристических услуг.
Виктория Войтикунас, директор СДЮШОР № 4 Гомеля:
Сейчас век телефонии, и все дети в большей степени сидят в телефонах, поэтому физкультура просто необходима. В школе, может быть, и добавить урок физкультуры, чтобы больше двигались ребята, потому что приходят в спорт – бегать не умеют, прыгать не умеют и всему этому надо учить.
Наталья Звенигородская, директор санатория, представитель коллегии управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Если мы занимаемся туризмом, агроусадьбами, другими сферами деятельности, то, соответственно, мы должны говорить об этом для того, чтобы слышали другие люди. Многие говорят о том, что у нас страна не поддерживает индивидуальных предпринимателей. Многие говорят, что не знают, чем заняться, что у нас не платят деньги. На самом деле все можно, было бы желание.
Напомним, первая диалоговая площадка от Гомельской области была организована в Мозыре, где возможность высказаться была у каждого. Не исключено, что идеи энтузиастов станут в будущем реальными проектами.