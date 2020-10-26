Целую неделю проходили мероприятия, посвящённые различным сферам педагогики. Что нового узнали учителя?

Белорусские учителя – настоящие новаторы, они постоянно думают, как разнообразить привычный формат урока. И для изучения предмета используют не только мел и доску, но и технологии виртуальной реальности. Школьники 13 столичной гимназии проводят опыты с радиацией и моделируют работу атомного реактора. Специальные VR-очки позволяют выстроить трехмерные изображения, например, на биологии. Надев их, ученики способны в деталях рассмотреть клетку или движение молекул.

В 192 гимназии изучают английский с помощью компьютерных игр, такой формат уроков превращает образовательный процесс в увлекательное путешествие.

В Минском районе не только внедряют инновации, но и сохраняют традиции. Там завершился осенний педагогический марафон. Семь дней и семь отдельных тем – целую неделю в школах проходили мероприятия, посвященные различным сферам педагогики. Андрей Боровиков, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:

Лучшие представители педагогической профессии сегодня делятся опытом с молодыми коллегами. Проводят семинары, практикумы и мастер-классы.

Классическое образование или инновационные технологии, традиционные методики или электронная школа? Сегодня этим вопросом задается едва ли не каждый педагог, родитель и ученик. Подобные марафоны и созданы для того, чтобы найти золотую середину в этом нелегком вопросе.

В Боровлянской средней школе №3 нашли свой рецепт успеха. Традиции, чтобы помнить про достояние прошлого, и инновации, чтобы идти в ногу со временем. Людмила Соколова, руководитель методического объединения учителей музыки ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:

На жаль не ўсе дарослыя сёння ведаюць, што такое «Дажынкі» и «Багач». Будзем чакаць, што наша моладзь ўключыць у свой навучальны працэс вось гэта беларускае, нацыянальнае, тое, што было важна нашым дзядам, бабулям і нам таксама.

Каждое новое поколение учеников непохоже на предыдущее, поэтому современный учитель должен умело совмещать все лучшее из доброго старого и при этом быть интересным детям.