Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран

Новости Беларуси. Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран. Причина – распространение коронавируса. Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее путешественникам советовали отменить визиты в Китай и Италию. Там фиксируется большое число случаев заражения.

«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса

Тем временем пневмония нового типа подтверждена и у трех россиян. Они были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.