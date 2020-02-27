Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран
Новости Беларуси. Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран. Причина – распространение коронавируса. Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее путешественникам советовали отменить визиты в Китай и Италию. Там фиксируется большое число случаев заражения.
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Тем временем пневмония нового типа подтверждена и у трех россиян. Они были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.
Теперь им придется провести две недели на карантине вместе с другими гражданами, которых вывезли из Японии.
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Число людей с диагнозом коронавирус продолжает расти. В 33-х странах мира зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения. Однако с каждым днем увеличивается и количество людей, победивших эту болезнь.