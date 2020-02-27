Прямой эфир

Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран

27 февраля 2020 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Южную Корею и Иран. Причина – распространение коронавируса. Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран-1

Ранее путешественникам советовали отменить визиты в Китай и Италию. Там фиксируется большое число случаев заражения.

«Панику можно было ожидать»: местные рассказали, что происходит в Италии во время вспышки коронавируса

Тем временем пневмония нового типа подтверждена и у трех россиян. Они были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.

Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран-4

Теперь им придется провести две недели на карантине вместе с другими гражданами, которых вывезли из Японии.

Новорождённая девочка вылечилась от коронавируса в Китае

Число людей с диагнозом коронавирус продолжает расти. В 33-х странах мира зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения. Однако с каждым днем увеличивается и количество людей, победивших эту болезнь.

Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Общение с белорусами в формате откровенного разговора. Игорь Сергеенко провёл приём граждан в посёлке Круглое
27 февраля 2020 06:46

Общение с белорусами в формате откровенного разговора. Игорь Сергеенко провёл приём граждан в посёлке Круглое

511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ
27 февраля 2020 06:37

511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ

Вместо ремонта – реконструкция. Как продвигается обновление моста через Западную Двину в Полоцке
26 февраля 2020 21:08

Вместо ремонта – реконструкция. Как продвигается обновление моста через Западную Двину в Полоцке