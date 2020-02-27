Общение с белорусами в формате откровенного разговора. Игорь Сергеенко провёл приём граждан в посёлке Круглое

Новости Беларуси. Как выполняются решения Президента и правительства на местах, и что беспокоит людей в конкретных населенных пунктах? Ответы на эти вопросы лучше всего дает практика выездных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 февраля со своими проблемами к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко обратились жители Могилевской области. Встреча проходила в Круглом. Большая часть обращений касалась ЖКХ и благоустройства. Решение по многим из вопросов возьмут на контроль.

«Проблемы самые разные». Какие вопросы задали Игорю Сергеенко жители посёлка Круглое Могилёвской области

Практика таких приемов продолжится. Те же, кто не смогли приехать на такие встречи, могут подать письменное обращение. По итогам 2019 года только от жителей Могилевской области в Администрацию Президента их поступило две с половиной тысячи.