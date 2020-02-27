Лилия Ананич: сегодня наша страна показывает пример, как нужно относиться к исторической правде

Новости Беларуси. И сквозь века незыблемая память. К 75-летию Великой Победы в Беларуси пройдут открытые парламентские слушания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат депутаты выбрали для того, чтобы привлечь внимание всех поколений к важной юбилейной дате. Тема звучит еще актуальнее в условиях нарастания попыток переписать историю, умалить роль советского народа в победе над фашизмом. Чтобы потомки помнили, какова цена мирного неба над головой, парламентарии предлагают молодежи, ветеранам, представителям общественности вместе выработать единый патриотический иммунитет от попыток внести коррективы в историю ратного подвига.

Лилия Ананич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания:

Очень важна выработка рекомендаций по дальнейшему увековечиванию памяти, исторической правды о Великой Отечественной войне и активному использованию темы исторического наследия, исторической правды в воспитании подрастающего поколения, а также вовлечение молодежи в активный процесс сбережения исторической памяти.

Сегодня наша страна показывает пример, как нужно относиться к исторической правде, исторической памяти. Мы сегодня в стране очень много бережно делаем для увековечивания памяти о той страшной войне.