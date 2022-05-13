Говорили о надёжном партнёрстве. Что ещё обсуждали Наталья Кочанова и посол Сирийской Арабской Республики?

Новости Беларуси. О надежном партнерстве и развитии взаимоотношений между Беларусью и Сирией 13 мая говорили в Совете Республики во время встречи спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой с полномочным послом этой арабской республики Мохаммадом аль-Умрани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши народы хорошо знают друг друга благодаря взаимодействию, которое выстроено по линии высшей власти двух стран. Большую роль играет поддержка, особенно в момент санкционного давления со стороны Запада, чтобы поставить заслон попыткам внести деструктив и вмешательство во внутренние дела стран. В непростой геополитической обстановке возрастает роль межпарламентского взаимодействия.