Говорили о надёжном партнёрстве. Что ещё обсуждали Наталья Кочанова и посол Сирийской Арабской Республики?
Новости Беларуси. О надежном партнерстве и развитии взаимоотношений между Беларусью и Сирией 13 мая говорили в Совете Республики во время встречи спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой с полномочным послом этой арабской республики Мохаммадом аль-Умрани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши народы хорошо знают друг друга благодаря взаимодействию, которое выстроено по линии высшей власти двух стран. Большую роль играет поддержка, особенно в момент санкционного давления со стороны Запада, чтобы поставить заслон попыткам внести деструктив и вмешательство во внутренние дела стран. В непростой геополитической обстановке возрастает роль межпарламентского взаимодействия.
Поступило предложение чаще встречаться парламентариям, по крайней мере в режиме онлайн. Сотрудничество развивается по разным направлениям. Между Беларусью и Сирией подписано порядка 30 соглашений, в том числе в гуманитарной сфере. Так, сирийские дети приезжают к нам на отдых в оздоровительный лагерь «Зубренок». Развивается взаимодействие по линии образования. Партнеры намерены тесно сотрудничать в торгово-экономической сфере, как только окончательно ситуация с коронавирусом стабилизируется и решатся вопросы с логистикой.