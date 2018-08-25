Говорили о финансовых вложениях и интеллектуальной отдаче: 25 августа состоялась конференция педагогических работников Минской области

Новости Беларуси. 31 миллион рублей из госбюджета в 2018 году направлен на подготовку школ Минской области к новому учебному году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О финансовых вложениях и интеллектуальной отдаче 2017 года говорили 25 августа на конференции педагогических работников Минской области. На форум в Молодечно приехало более тысячи учителей. Средний балл на ЦТ вырос по одиннадцати учебным предметам из четырнадцати, а 6 студентов колледжей центрального региона покорили конкурс профессионального мастерства World Skills-2018 и вернулись домой с медалями.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Есть результаты. У нас увеличились и баллы при поступлении, и больше стало олимпиадников, и наши педагоги получили заслуженные награды, поэтому движение идет вперед. Основная задача – это те, кто сегодня или в течение учебного года будет готовиться к большой жизни, к поступлению. Здесь тоже надо с ними поработать: где-то помочь, где-то направить, где-то подсказать.