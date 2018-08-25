Белорусские зенитчики успешно поразили все мишени во время учений на полигоне Ашулук

Новости Беларуси. Белорусские зенитчики успешно поразили все мишени во время учений военно-воздушных сил и войск ПВО на полигоне Ашулук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ракеты уходили в небо с разных стартовых позиций, не позволив авиации условного противника нанести удары по нашим войскам. Отличились не только военнослужащие из зенитных ракетных полков, но и боевые расчеты из числа курсантов Военной академии. Успешны были и островецкие зенитчики. Им удалось уничтожить ракеты-мишени «Панцирь». По подобным целям они стреляли впервые.

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО:

Стрельбы были очень напряженные. Была создана очень сложная ракетная установка мишени. Мишени представляли собой имитаторы крылатых ракет на малых, предельно малых высотах. Ракеты, которые шли по баллистике, а также беспилотные авиационные комплексы. С задачами войска справились. Все одиннадцать ракет лежат в песках данного полигона.