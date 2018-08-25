В Солигорске в честь 60-летия открылась новая поликлиника

Новости Беларуси. В честь праздника в Солигорске 25 августа открылась новая поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание выросло буквально на глазах. Строители сдержали обещание и сдали объект ко Дню города.

Для жителей и гостей в праздник также подготовлена разнообразная развлекательная программа. Карнавальное шествие, парад ретро-автомобилей, обзорные полеты, лазерное шоу и конечно салют.