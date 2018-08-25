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В Солигорске в честь 60-летия открылась новая поликлиника

25 августа 2018 13:39
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Новости Беларуси. В честь праздника в Солигорске 25 августа открылась новая поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Солигорске в честь 60-летия открылась новая поликлиника-1

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Здание выросло буквально на глазах. Строители сдержали обещание и сдали объект ко Дню города.

В Солигорске в честь 60-летия открылась новая поликлиника-4

Для жителей и гостей в праздник также подготовлена разнообразная развлекательная программа. Карнавальное шествие, парад ретро-автомобилей, обзорные полеты, лазерное шоу и конечно салют.

В Солигорске в честь 60-летия открылась новая поликлиника-7

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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