В праздничном настроении: Островец отмечает 550-летие

Новости Беларуси. В праздничном настроении сегодня и жители Островца. Город атомщиков отмечает 550-летие. Стартовал праздник с выступления военного оркестра и роты почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник охватил буквально каждый уголок города. В эти минуты работают десятки концертных площадок. А в одном из микрорайонов открыли необычную скульптурную композицию под названием «Лосось». Дело в том, что водоемы Островецкого района славятся этими рыбами, занесенными в Красную книгу Беларуси. Такое богатство уже давно стало визитной карточкой этих мест. Форель изображена на официальном гербе города, а теперь у него появился и свой талисман.

Александр Шомов, скульптор:

Материал выбрался не случайно. Почему? Потому что материал даже немножко дешевле, чем благородная бронза с платиной, но она сюда не подходит. А подходит именно силумин. И это как-то радовало, потому что можно было изобразить воду как трамплин.

Павел Милешко, заместитель председателя Островецкого райисполкома:

В планах здесь сделать лабиринт вокруг этой композиции. У нас здесь мост, по которому по традиции проходят молодожены. И вот один из таких моментов, чтоб они прошли лабиринт, попали к лососю. Можно сказать первое какое-то совместное препятствие. Опять же, это символ плодородия. Вот уже легенда рождается.