«Источник белка должен быть разнообразный». Как правильно собрать ланч-бокс на работу?

Валерия Яскевич, корреспондент:
Сегодня у меня с собой рис, мясо, овощи, хлебушек, конечно, и фрукты. Стараюсь в последнее время заменять сладости фруктами, так как я дикая сладкоежка.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Сегодня у меня с собой рис, мясо, овощи, хлебушек, конечно, и фрукты. Стараюсь в последнее время заменять сладости фруктами, так как я дикая сладкоежка.
Журналиста кормят ноги. Утренняя пташка нашей программы Валерия Яскевич знает об этом не понаслышке. Каждый день богат на события. Зарядить мозг и быть в тонусе помогает позитивный настрой и домашняя ссобойка. Полезно, вкусно, экономно.
Валерия Яскевич:
Мне в этом плане повезло. Мои родители из Брестской области передают зимой закатки. Сейчас наступает лето, очень жду этот период – это сезон овощей и ягод с собственного огорода, чего и вам советую.
В XXI веке, когда каждая минута на счету, увы, не все могут найти время на буфет. Спасают перекусы. В идеале в вашем ланч-боксе должны быть белки, овощи и зелень. Витаминный десант обогатит клетчаткой и как ершик выполнит функцию детокса. Главное – делать ставку на натурпродукт без химии и нитратов.
Анна Бедрицкая, диетолог:
Яйца куриные, перепелиные очень богаты аминокислотами. Практически весь аминокислотный состав, который так необходим для строительства наших мышц, костной системы, для нашей красоты и молодости. Источником белка может быть белое мясо – это курица и рыба. Белое мясо выигрывает по сравнению с красным с точки зрения пользы. Чем тверже сыр, тем он будет полезнее, дополнительный источник полезных жиров, кальция.
Белые йогурты, обогащенные бифидо- и лактобактериями, – всегда отличная идея. Организм скажет спасибо. Зарядит на подвиги и горсточка орехов: бразильские, кешью – все по-своему ценны, но довольно калорийны. Чувство меры и правило ладошки никто не отменял. Для поклонников ЗОЖ и активных тренировок нет лучше комплексных протеинов.
Вероника:
Я очень люблю протеиновые коктейли с собой брать в сумочку. Это легко, быстро и вкусно.
Анастасия:
Приготовить овсяное печенье с финиками, сухофруктам. Это как сухая каша. Ты ее кушаешь, и тоже удобно.
Анна Бедрицкая:
Источник белка должен быть разнообразный. Это казеиновый протеин, сывороточный протеин, соевый. Исключайте в составе, когда читаете, Е. Больше чем 30 грамм белка за один прием пищи организм просто не усваивает. Этот лишний белок проходит транзитом и не приносит вам никакой пользы.
Наши предки за работой в поле калорий не считали. Люди с тяжелым физическим трудом тратят энергии гораздо больше, чем потребляют, поэтому могут позволить не включать режим экономии. Сливочное масло с черным хлебом и курицей, картофель в мундире и сало – отменный паек. А вот тем, кто работает в офисе или дома, лучше завязать с фастфудом и латте с сахаром. Не пропускать завтрак, не есть за пару часов до сна и обеспечить себе посильную нагрузку – минимум 10 тысяч шагов в день. К тому же, купальный сезон не за горами. Только в погоне за идеалами не садитесь на монодиету. На клубнике и арбузах килограммы, конечно, улетучатся быстро. И точно так же вернутся. Организм не обведешь вокруг пальца.
Анна Бедрицкая:
Пускай это будет клубника в сочетании с белковым продуктом, тем же самым яйцом или куриной грудкой. Только сбалансированное питание поможет вам сохранить молодость, красоту, здоровье и даже психику.
И не забудьте прихватить с собой бутылочку воды. Она спасет от обезвоживания в зной и оживит посреди суматошного дня. Ваше здоровье в ваших руках.