«Источник белка должен быть разнообразный». Как правильно собрать ланч-бокс на работу?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Сегодня у меня с собой рис, мясо, овощи, хлебушек, конечно, и фрукты. Стараюсь в последнее время заменять сладости фруктами, так как я дикая сладкоежка.

Журналиста кормят ноги. Утренняя пташка нашей программы Валерия Яскевич знает об этом не понаслышке. Каждый день богат на события. Зарядить мозг и быть в тонусе помогает позитивный настрой и домашняя ссобойка. Полезно, вкусно, экономно.

Валерия Яскевич:

Мне в этом плане повезло. Мои родители из Брестской области передают зимой закатки. Сейчас наступает лето, очень жду этот период – это сезон овощей и ягод с собственного огорода, чего и вам советую.

В XXI веке, когда каждая минута на счету, увы, не все могут найти время на буфет. Спасают перекусы. В идеале в вашем ланч-боксе должны быть белки, овощи и зелень. Витаминный десант обогатит клетчаткой и как ершик выполнит функцию детокса. Главное – делать ставку на натурпродукт без химии и нитратов.

Анна Бедрицкая, диетолог:

Яйца куриные, перепелиные очень богаты аминокислотами. Практически весь аминокислотный состав, который так необходим для строительства наших мышц, костной системы, для нашей красоты и молодости. Источником белка может быть белое мясо – это курица и рыба. Белое мясо выигрывает по сравнению с красным с точки зрения пользы. Чем тверже сыр, тем он будет полезнее, дополнительный источник полезных жиров, кальция. Белые йогурты, обогащенные бифидо- и лактобактериями, – всегда отличная идея. Организм скажет спасибо. Зарядит на подвиги и горсточка орехов: бразильские, кешью – все по-своему ценны, но довольно калорийны. Чувство меры и правило ладошки никто не отменял. Для поклонников ЗОЖ и активных тренировок нет лучше комплексных протеинов.

Вероника:

Я очень люблю протеиновые коктейли с собой брать в сумочку. Это легко, быстро и вкусно.

Анастасия:

Приготовить овсяное печенье с финиками, сухофруктам. Это как сухая каша. Ты ее кушаешь, и тоже удобно.

Анна Бедрицкая:

Источник белка должен быть разнообразный. Это казеиновый протеин, сывороточный протеин, соевый. Исключайте в составе, когда читаете, Е. Больше чем 30 грамм белка за один прием пищи организм просто не усваивает. Этот лишний белок проходит транзитом и не приносит вам никакой пользы.