Производитель литой алюминиевой посуды «Виктория» открыл фирменный салон в Минске – оценили ассортимент

Традиции качества, оригинальный ассортимент и абсолютная экологичность! 27 лет производства для тех, кто знает толк в посуде! 1 апреля единственный в Беларуси производитель литой алюминиевой посуды «Виктория» открыл в Минске фирменный салон.

Уже с самого утра те, кто знает толк в посуде, ждали такого долгожданного открытия магазина в Минске. Небольшая торжественная речь директора предприятия «Виктория», перерезание ленточки, и мы уже внутри.

С первого взгляда видно – поработал дизайнер с отменным вкусом! Марина Новаш, дизайнер интерьера салона посуды «Виктория»:

Я хотела уделить особенное внимание атмосфере уюта. Для женщины – она каждая хозяюшка, тем более у нас название магазина «Виктория», она уже у нас помогает вести концепцию женственности, хозяйственности.

Сегодня «Виктория» производит более 130 наименований продукции с различным цветовым решением, толщиной покрытия и обработкой поверхности. Продукция производится исключительно из пищевого сплава алюминия.

Татьяна Вдовенко, директор ПЧУП «Виктория»:

Наши антипригарные составы на водной основе абсолютно безопасные, экологически чистые. Фурнитуру мы используем российского производителя и производства Италии.

О том, что «Виктория» – бренд, которым по праву гордится наша страна, говорят цифры и факты. За прошлый год произведено и продано более 1,3 миллиона единиц, из которых 600 тысяч экспортировано в Россию, Казахстан, Узбекистан и Румынию. А один из мировых ведущих производителей кухонной посуды признал в белорусской «Виктории» достойного конкурента.

Юрий Плаксин, учредитель, главный инженер ПЧУП «Виктория»:

И вы знаете, какой вердикт? Коротко, четко, ясно: качественный и честный продукт. Для меня, как для учредителя, это дорогого стоит. Отзыв ведущей фирмы.

Вся продукция «Виктории» проста в эксплуатации, с хорошим теплораспределением, что способствует приготовлению хорошо прожаренной пищи с минимальным использованием жиров – это идеальный контакт с конфоркой плиты! Но все же главное ее достоинство – в процессе производства используется алюминий только пищевых марок! Эта милая девушка – первый покупатель, и она давний поклонник бренда «Виктория».

Это было отличное решение сегодня приехать на такое шикарное открытие. Я приобрела такую индукционную, которая более износостойкая, как говорят консультанты.

Сегодня первые 50 покупателей получили в подарок блинную сковороду от «Виктории»!