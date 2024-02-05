Более 830 дворовых территорий приведут в порядок. Рассказываем о планах благоустройства Минска на 2024-й

Екатерина Забенько, СТВ: Давайте поговорим о планах на весну. Начнутся работы по благоустройству, наверное, в первую очередь во дворах. Уже есть ли какие-то графики, сроки?

Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Работы начнутся с марта. Весна – это вообще любимая пора коммунальщиков и, я думаю, большинства горожан нашей столицы. Конечно, планы уже имеются, сформированы. На что мы будем делать акценты в 2024 году? В первую очередь, конечно, на посадку зеленых насаждений на дворовых территориях – это живая изгородь и дома-новостройки. Будем доукомплектовывать кустами, где есть необходимость – деревьями, но основной акцент сделаем, конечно, на кусты. Будем ремонтировать более 400 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. При этом, как и в 2023 году, сохранится тенденция по полному фрезерованию дворовых проездов, то есть будет полностью сплошным сниматься старое полотно и укрываться новым. Более 830 дворовых территорий будут комплексно приведены в надлежащее состояние.

Отдельное внимание уделят устройству контейнерных площадок, так называемых МКСО. В городе Минске они себя зарекомендовали уже, буквально, наверное, на протяжении пяти лет устанавливаются. В этом году мы решили максимально уйти от ремонта. Направляются денежные средства на их установку.

Отдельный акцент – на фасады зданий, я думаю, уже даже тенденция видна во многих районах на каркасных улицах – это замена новых аншлагов. Это единые аншлаги по всему городу Минску, но только с опознавательным знаком того района, где располагается улица.