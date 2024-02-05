«Заявка возвращается на контроль». Как служба 115.бел может повлиять на качество выполнения работ?

Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Как-то ваша служба [115.бел – прим. ред.] может повлиять на качество выполнения работ и скорость выполнения заявки?
Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Функционал контакт-центра – не только принять заявку и занести ее в систему специальную. Есть специальное подразделение в контакт-центре – отдел единой диспетчерской службы, которое осуществляет контроль со своей стороны качества и факта выполнения заявок. Мы осуществляем в обязательном порядке исходящий обзвон всех заявок, но только в том случае, если на данное действие дал согласие житель. В случае выявления некачественно выполненной заявки во время этого обзвона либо иным способом заявка возвращается на контроль. Эту заявку исполнитель закрыть не может, заявку закрывает специалист контакт-центра.
Екатерина Забенько:
То есть технически невозможно не выполнить заявку по большому счету?
Степан Войтешонок:
Да, специалист ЕДС в этом случае смотрит все документы, без документов ее тоже закрыть невозможно, при необходимости связывается с жителем и только после этого закрывает заявку. Тех рычагов, которые существуют сейчас, и это немаловажно в Год качества, сегодня достаточно для того, чтобы в тонусе держать исполнителей по этой теме. Хочу обратить внимание: таких возвращенных заявок на контроль по 2023 году не так много. Они есть, но не так много – это 3 %.
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