«Заявка возвращается на контроль». Как служба 115.бел может повлиять на качество выполнения работ?

Зима – непростое время для коммунальных служб. Согреть людей в домах и офисах, очистить от снега дворы и крыши, справиться с наледью и гололедом, успеть закрыть все остальные задачи по уборке, спланировать предстоящие работы на весну. Удается ли системе ЖКХ удовлетворять потребности жителей, о чем говорят обращения граждан в службу 115.бел? О том, как поддержать чистоту и порядок во дворах, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Степан Войтешонок, первый заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Функционал контакт-центра – не только принять заявку и занести ее в систему специальную. Есть специальное подразделение в контакт-центре – отдел единой диспетчерской службы, которое осуществляет контроль со своей стороны качества и факта выполнения заявок. Мы осуществляем в обязательном порядке исходящий обзвон всех заявок, но только в том случае, если на данное действие дал согласие житель. В случае выявления некачественно выполненной заявки во время этого обзвона либо иным способом заявка возвращается на контроль. Эту заявку исполнитель закрыть не может, заявку закрывает специалист контакт-центра.

Екатерина Забенько:

То есть технически невозможно не выполнить заявку по большому счету?

Степан Войтешонок:

Да, специалист ЕДС в этом случае смотрит все документы, без документов ее тоже закрыть невозможно, при необходимости связывается с жителем и только после этого закрывает заявку. Тех рычагов, которые существуют сейчас, и это немаловажно в Год качества, сегодня достаточно для того, чтобы в тонусе держать исполнителей по этой теме. Хочу обратить внимание: таких возвращенных заявок на контроль по 2023 году не так много. Они есть, но не так много – это 3 %.

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