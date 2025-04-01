В офисе Зеленского начали подготовку к выборам президента в Украине

В офисе лидера Украины Владимира Зеленского началась работа по подготовке к президентским выборам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Strana.ua.

Выборы могут пройти в июле, если в апреле прекратится огонь.

Украинские власти полагают, что война может завершиться в этом году, поэтому они готовятся заранее.