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В офисе Зеленского начали подготовку к выборам президента в Украине

01 апреля 2025 12:29
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В офисе лидера Украины Владимира Зеленского началась работа по подготовке к президентским выборам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Strana.ua.

Выборы могут пройти в июле, если в апреле прекратится огонь.

Украинские власти полагают, что война может завершиться в этом году, поэтому они готовятся заранее.

В офисе Зеленского начали подготовку к выборам президента в Украине-1

Фото: Telegram-канал V_Zelenskiy_official

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров играет главную роль в организации выборов, который предложил использовать для голосования приложение «Дия». По словам источников, в офисе думают о корректировке итогов голосования в нужную сторону.

Самая большая угроза для Зеленского – бывший глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. 

Данные опросов о том, что Зеленский лидирует, якобы сфальсифицированы, чтобы демотивировать Залужного. Срок правления Зеленского истек в мае 2024 года, но из-за военного положения выборы были отменены.  Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского «диктатором без выборов»  и заявил, что у Зеленского 4%.

# Международная политика

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