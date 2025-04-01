В офисе Зеленского начали подготовку к выборам президента в Украине

В офисе лидера Украины Владимира Зеленского началась работа по подготовке к президентским выборам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Strana.ua.
Выборы могут пройти в июле, если в апреле прекратится огонь.
Украинские власти полагают, что война может завершиться в этом году, поэтому они готовятся заранее.
Фото: Telegram-канал V_Zelenskiy_official
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров играет главную роль в организации выборов, который предложил использовать для голосования приложение «Дия». По словам источников, в офисе думают о корректировке итогов голосования в нужную сторону.
Самая большая угроза для Зеленского – бывший глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Данные опросов о том, что Зеленский лидирует, якобы сфальсифицированы, чтобы демотивировать Залужного. Срок правления Зеленского истек в мае 2024 года, но из-за военного положения выборы были отменены. Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что у Зеленского 4%.