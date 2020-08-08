«Если вы хотите жить спокойно в нашей свободной, любимой Беларуси – голосуйте как сердце подсказывает, я так считаю»

Новости Беларуси. В Беларуси завершилось досрочное голосование. По последним данным Центризбиркома за четыре дня явка избирателей на выборах Президента превысила 32 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской, Витебской, Гродненской областях на избирательные участки пришли более 30 % от общего числа включенных в списки человек. Самый активный регион – Гомельский: свой выбор сделали почти 43 % избирателей. Активно пользуются возможностью досрочного голосования и жители столицы. О мотивации избирателей для участия в выборах и атмосфере на участках наш следующий материал. Для одних голосовать именно в основной день – традиция и дело принципа, другие отдать свой голос предпочитали 8 августа с утра, чтобы освободить погожий уик-энд для поездок за город. Как бы то ни было, явка по данным ЦИК рекордно высокая. В апатичности эту электоральную кампанию уж точно не упрекнешь.

Елена Куликова:

Меня еще дедушка в детстве водил голосовать, поэтому для меня это хорошая традиция. Я с собой ребенка взяла. Почему досрочно? Потому что мы хотим выходные провести на даче. Буквально в декабре была во Франции. Честно скажу, посмотрела на их эти забастовки, на все вот это и говорю: «Господи, быстрей бы в Беларусь, быстрей бы домой». Я все-таки хочу, чтобы все было спокойно, стабильно у нас, и мы дальше шли потихонечку, развивалась наша страна без рывков, без каких-то там больших обещаний.

Обойти вниманием выборы-2020 не могут и самые молодые избиратели. Для тех, кто впервые голосует, внести свою лепту в определение будущего страны – шаг важный и ответственный.

Павел Клемято:

Каждый гражданин обязан отдать свой голос. Это гражданское право. Это честь – в первый раз голосовать. Молодежь все равно знает, что делать, и не надо ей навязывать, что будет завтра.

Возможностью проголосовать досрочно 8 августа воспользовался и премьер-министр Роман Головченко. Сразу после глава правительства вернулся к работе, но на участок, как и многие белорусы, приехал всей семьей – с женой Ириной и двумя дочерьми. Роман Головченко с женой проголосовали досрочно: «У нас, в принципе, выбор очевиден» Символично: опустить бюллетень доверили представительнице младшего поколения.

Приятный бонус для тех, кто пришел на участок досрочно, в поселке Октябрьская Витебского района. Пока поток избирателей не такой интенсивный, как в основной день, всем желающим тут предлагали экскурсию по местному краеведческому музею. Самая любопытная экспозиция – история витебского Гулливера, Федора Махнова, самого высокого человека на Земле.

Зинаида Терентьева, жительница агрогородка Октябрьская:

Вот эти вот митинги – вот придите сюда и голосуйте за кого вы хотите. Не хотите – ни за кого не голосуйте. Но если вы хотите жить спокойно в нашей свободной Беларуси, в нашей любимой Беларуси – голосуйте как сердце подсказывает, я так считаю. А вот певица Жанет 9 августа посетит сразу пять участков – будет создавать праздничное настроение. Потому сама свой голос успела отдать сегодня, заранее.