«Не надо нас разъединять!» Общественные организации выступили с открытыми обращениями

Новости Беларуси. Главная политическая кампания года проходит в условиях небывалого давления извне. В этой связи ряд общественных организаций выступил с открытыми обращениями, выразив своё осуждение всяким попыткам вмешательств в мирную жизнь страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кривденко, председатель Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодёжного движения Беларуси: Очень важно, чтоб молодые люди, которые, безусловно, все талантливые, себя не растеряли. В нашей стране действует более трёх тысяч общественных объединений. Можно сказать, создана площадка для реализации способностей и возможностей каждого молодого человека. Хочешь, занимайся скульптурой, спортом, техническим творчеством, IT-технологиями, международной деятельностью, экологией и так далее. Важно, чтоб ты не впустую время проживал, а чтоб работал и на себя, и на свою семью, и, конечно, на людей.

Хизри Асадулаев, председатель Международного общественного объединения «Горо»:

Конечно, молодёжь легче всего призывать на такие экстремальные мероприятия. Те, которые призывают, понятное дело, что они отрабатывают те финансы, которые получают, ту поддержку, на кого рассчитывают. Доверие чтоб завоевать у сильных мира сего. Но нельзя переходить границы, границы дозволенного.

Нам нужна стабильность. Всякая революция – это нарушение закона эволюции. А мы сейчас живём, слава богу, по закону эволюции. Проблем много, но они решаемы. Я очень надеюсь, что мы и в дальнейшем будет развиваться.