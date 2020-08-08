Прямой эфир

«Не надо нас разъединять!» Общественные организации выступили с открытыми обращениями

08 августа 2020 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главная политическая кампания года проходит в условиях небывалого давления извне. В этой связи ряд общественных организаций выступил с открытыми обращениями, выразив своё осуждение всяким попыткам вмешательств в мирную жизнь страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Не надо нас разъединять!» Общественные организации выступили с открытыми обращениями-1



Алексей Кривденко, председатель Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодёжного движения Беларуси:
Очень важно, чтоб молодые люди, которые, безусловно, все талантливые, себя не растеряли. В нашей стране действует более трёх тысяч общественных объединений. Можно сказать, создана площадка для реализации способностей и возможностей каждого молодого человека. Хочешь, занимайся скульптурой, спортом, техническим творчеством, IT-технологиями, международной деятельностью, экологией и так далее. Важно, чтоб ты не впустую время проживал, а чтоб работал и на себя, и на свою семью, и, конечно, на людей.

«Не надо нас разъединять!» Общественные организации выступили с открытыми обращениями-4

Хизри Асадулаев, председатель Международного общественного объединения «Горо»:
Конечно, молодёжь легче всего призывать на такие экстремальные мероприятия. Те, которые призывают, понятное дело, что они отрабатывают те финансы, которые получают, ту поддержку, на кого рассчитывают. Доверие чтоб завоевать у сильных мира сего. Но нельзя переходить границы, границы дозволенного.  

Нам нужна стабильность. Всякая революция  это нарушение закона эволюции. А мы сейчас живём, слава богу, по закону эволюции. Проблем много, но они решаемы. Я очень надеюсь, что мы и в дальнейшем будет развиваться.

# Выборы в Беларуси # общество # Алексей Кривденко # Хизри Асадулаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Данные о явке, включения с участков, мнения экспертов и политологов. Что такое информационный канал «Выборы-2020» на СТВ
08 августа 2020 20:40

Данные о явке, включения с участков, мнения экспертов и политологов. Что такое информационный канал «Выборы-2020» на СТВ

«Если вы хотите жить спокойно в нашей свободной, любимой Беларуси – голосуйте как сердце подсказывает, я так считаю»
08 августа 2020 20:20

«Если вы хотите жить спокойно в нашей свободной, любимой Беларуси – голосуйте как сердце подсказывает, я так считаю»

Кто-то в комбайне с семи лет, а кто-то проверяет урожай ежедневником. Шесть историй белорусских аграриев
08 августа 2020 19:30

Кто-то в комбайне с семи лет, а кто-то проверяет урожай ежедневником. Шесть историй белорусских аграриев